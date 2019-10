V ČR loni žilo nejvíce lidí od druhé světové války

Za posledních deset let se do ČR v rámci migrace přistěhovalo bezmála 195 tisíc lidí, zatímco v rámci přirozené změny narostl počet obyvatel pouze o necelých 34 tisíc lidí. V letech 2013 a 2015 dokonce počet zemřelých převýšil počet narozených dětí. Loni se narodilo 114 036 dětí a zemřelo 112 920 obyvatel.

Na 100 dětí ve věku do 15 let připadalo v roce 2018 již 123 seniorů ve věku nad 65 let.