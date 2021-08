V Česku porostou teploty více než jinde ve světě, varuje klimatolog Trnka

To bychom se bavili o velmi hypotetickém scénáři, který není do konce století pravděpodobný, pokud nedojde k nějakému technologickému průlomu, který si zatím neumím představit.

Znamenalo by to totiž, že bychom růst koncentrací CO2 a dalších plynů, které produkujeme a které zesilují přirozený skleníkový efekt, zvládli nejen zastavit a snížit, ale postupně je i z atmosféry odstranit.

Koncentrace CO2 se na konci 18. století pohybovala na úrovni 280 molekul na milión molekul vzduchu. Letos průměrná koncentrace atakovala hranici 420 molekul na milión a do konce století, pokud bychom pokračovali v současném tempu, by překročila 1000 molekul.

Oteplení planety v Česku: Je největší sucho za posledních 2100 let

Tedy skoro čtyřnásobek toho, co bylo v atmosféře na počátku průmyslové revoluce.

Vyšší objem skleníkových plynů zesiluje přirozený skleníkový efekt, díky kterému molekuly vodní páry, CO2, metanu, oxidů dusíku a dalších plynů oteplují planetu o cca 33°C oproti teplotě, kterou by při své barvě a vzdálenosti od slunce měla mít. CO2 sám se na tomto efektu podílí zhruba čtvrtinou.

Samotné zvýšení skleníkového efektu, a tím teplot, má a bude mít negativní efekty a na ně se budeme adaptovat, a následný „návrat“ na původní hodnoty tak sice fyzikálně možný je, ale škody už budou napáchané a při návratu na původní úroveň zase jiné mohou vznikat. Proto je důležité, aby ten výkyv byl co nejmenší.

Čím déle budeme s řešením otálet, tím více klesne schopnost zejména oceánů i pevnin ukládat uhlík z námi vyprodukovaných emisí. A o to více budeme muset my nebo naše děti emise snížit, budeme-li chtít udržet změnu klimatu pod kontrolou.

To je pravda, ale dnes v zásadě platí toto. Otepluje se prokazatelně celá planeta, ale nestejně rychle. Jsou místa jako sever Evropy a celá Arktida, kde se za posledních 120 let oteplilo i o více než 4 či 5 °C.

Existují obavy o stabilitu velkého oceánského výměníku, který zprostředkovává mj. transfer tepla z tropického Atlantiku do oblasti severozápadní Evropy a odpovídá, za to, že vegetační pásma jsou v Evropě o cca 1000 km dále na sever než v odpovídající zeměpisné šířce Severní Ameriky.

To, že jižní Švédsko má podobné klima a vegetaci jako střední Evropa, a že v Cornwallu či na Normanských ostrovech panuje velmi teplé a příjemné podnebí, je výsledkem právě tohoto transferu energie.

Do Cornwalu můžete jet bez obav na dovolenou k moři a Britové to dělají. Ale Kanaďany by asi nenapadlo jet se koupat na pobřeží Labradoru. Jenže tento oceánský výměník je podmíněn určitými rysy rozložení srážek, grandientem teplot a slanosti mořské vody.