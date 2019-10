V centru Přerova odkryli historickou studnu

„Je to výjimečný historický okamžik, čekalo na něj několik generací,“ uvedl k odkrytí studny archeolog Zdeněk Schenk. Studna podle něj pozbyla funkčnosti v roce 1903, kdy byl ve městě vybudován městský vodovod.

Již při kopání sondy objevili archeologové stovky zlomků keramiky, kachlů a zvířecích kostí, dokládající osídlení centra Přerova v různých časových údobích. Zastoupena byla keramika tzv. věteřovské skupiny z přelomu starší a střední doby bronzové (1600 let př. n. l.), střední doby hradištní (9. stol.), mladší doby hradištní (10. až 12. stol.), pozdního středověku (15. stol.) a raného novověku (16. století).

Studnu v pátek na místě zaměřili 3D laserovým skenováním brněnští odborníci z Akademie věd a Českého hydrometeorologického ústavu. „Je to poměrně nová geodetická metoda, která automaticky pomocí paprsků zachycuje prostor s hustotou bodů v milimetrech. Dostaneme tím velký soubor dat, takzvané mračno bodů, a díky hustotě bodů dostaneme reálný 3D obraz objektu,“ konstatoval František Kuda z Ústavu geoniky Akademie věd.

Archeologický průzkum na Horním náměstí zahájili archeologové letos v dubnu v souvislosti s diskusí o osudu souboru šesti staletých lip, které studnu obklopují, ale už léta chřadnou. Město se rozhodlo je pokácet. Na jejich místě vysadí čtyři dřeviny, které by měly studnu obklopovat do budoucna. O osudu studny rozhodne vedení města. Předpokládá se, že by se znovu mohla stát jednou z dominant náměstí, na němž je i přerovský zámek.