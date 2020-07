V centru Prahy vzniknou nové tramvajové zastávky

Nová zastávka Karlovy lázně vznikne na Smetanově nábřeží ve směru na Staroměstskou. Mezi zastávkami Národní divadlo a Staroměstská v tomto směru neexistuje. Zastávka bude na místě vyšrafované části silnice, kam řidiči nesmí, a z které se tak stane chodník. Existující zastávka Karlovy lázně v opačném směru bude upravena tak, aby umožnila pohodlnější nástup do tramvaje. Mezi tramvají a obrubníkem je jízdní pruh, který znemožňuje například bezbariérový nástup do vozů.

Plánována je úprava zastávky Újezd ve Vítězné ulici. Cílem je umožnit bezbariérový nástup do vozů. Vzniknout by tam mohl mys nebo takzvaná vídeňská zastávka, kdy řidiči přejíždějí po její vyvýšené části. Zastávky tohoto typu jsou třeba v ulici Na Slupi v Podskalí nebo v Holešovicích.

Souběžně s úpravami zastávek bude omezena tranzitní doprava na Smetanově nábřeží a v Karmelitské ulici na Malé Straně. Projíždět tam budou moci rezidenti a auta se souhlasem magistrátu. Pokud řidič potřebuje do této oblasti zajet takzvaně na otočku, bude to možné, ale bude se muset vrátit stejnou cestou, kterou přijel. „Nedošlo by k úplné uzavírce nábřeží, jako se to událo na podzim loňského roku, ale pouze k částečnému omezení,” uvedl Scheinherr.