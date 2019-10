Unikátní tramvajová linka mezi Libercem a Jabloncem nekončí, ale neprodlouží se

„Je to projekt, který by dolní centrum Jablonce posunul kompletně o velký kus dál. Mrzí nás, že představitelé města začali rezignovat na to, že se to povede,“ řekl jablonecký občan Petr Mikula, který na podporu tramvaje zorganizoval petici. Za čtyři dny ji podepsalo 660 lidí.