Úhlavní nepřátelé se sešli. Mezi Babišem a Hřibem pomalu tají ledy

„Jsem spokojený. Proběhlo to relativně rychle a konstruktivně. Zásadně jsme se posunuli. Píšeme si konkrétní dopisy a teď jsme ve finále došli ke shodě, možná překvapivě, protože to z počátku vypadalo úplně jinak,” hodnotil výsledky jednání premiér Andrej Babiš.

Od té doby proběhla řada neúspěšných jednání, na kterých Praha především akcentovala to, že je nejdříve třeba opravit státní nemocnice na území Prahy, a to především Bulovku, následně vyřešit další chátrající objekty a pomoct městu s financováním dopravních staveb. Premiér dokonce loni prohlásil, že jednání už skončila, protože primátor je neústupný.

Jako první se tak bude řešit výměna pozemků v objektu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde chce stát vybudovat traumacentrum. Za to by měla Praha dostat objekt v Říčařské ulici, dále kurty na Letné a pozemky pro záchrannou stanici na Praze 10. Celkem se jedná o směnu v hodnotě 350 milionů korun.

„Jsem rád, že se to konečně někam posunulo. Jsou to klíčová majetkoprávní vypořádání v rámci nemocničních areálů,” komentoval pro Novinky výsledek jednání pražský radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09), který má nyní za úkol konkrétní majetkové věci dotáhnout společně s ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřinou Arajmu.

Druhým krokem by pak měla být směna pozemků v Nemocnici na Bulovce. Za ty by Praha měla dostat pozemky pro dostavbu části okruhu 511 a část pozemku pro výstup z metra D na Pankráci, který dnes patří České poště.

Nad konkrétními parametry se nyní sejdou pracovní týmy a jasněji by mělo být v září. To by mělo dojít i ke společnému podpisu memoranda, jehož předmětem by měly být i zmíněné pozemky v Letňanech pro úřednickou čtvrť nebo 60 miliard pro Prahu na dostavbu vnitřního okruhu, což už premiér také slíbil a byl to jeden z primátorových požadavků.