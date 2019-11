U pražského náměstka Scheinherra zasahovala policie

Scheinherr konzultaci s Policií ČR Novinkám potvrdil. Informace se už ale rozcházejí v tom, zda si z jeho kanceláře na magistrátu vyšetřovatelé odnesli dokumenty spojené se vznikem společného podniku DPP a Nové Holešovice Development a.s.

To, že policie projekt společného podniku DPP se společností Nové Holešovice Development a.s. prověřuje, ale náměstek podle koaličního partnera Spojené síly pro Prahu zamlčel. Strana tak žádá mimořádné koaliční jednání.

„Dozvěděli jsme se závažnou skutečnost, že záměr společného podniku prověřuje Policie ČR, a to nám evidentně koaliční radní Adam Scheinherr zamlčel. Toto je pro mne zásadním porušením důvěry mezi koaličními partnery,” uvedl v tiskové zprávě předseda klubu Spojených sil Jiří Pospíšil.

Spojené síly upozorňují především na problematické vlastnické struktury v rámci soukromé společnosti. V ní má podle nich být zapojena i kyperská firma s neznámými majiteli. Požadují i vypsání výběrového řízení na soukromého partnera do společného podniku s městskou firmou.

Nové Holešovice Development vlastní developerské firmy Karlín Group a Ungelt Group spolu s dalšími investory. Karlín Group má v oblasti pozemky, takže podle vedení podniku dává smysl s nimi uzavřít dohodu o jejich rozvoji. Výhodou spolupráce se soukromníkem má být podle náměstka úspora při opravě stanice či zhodnocení pozemku, který DPP do podniku vloží.

„Dlouhodobě považujeme za naprosto nepřijatelné, že by hl. m. Praha potažmo Dopravní podnik hl. m. Prahy měly vstoupit do projektu s privátní firmou, která má anonymní vlastnickou strukturu, a není tak jasné, kdo za touto firmou stojí. To je naprosto v rozporu s principy transparentnosti,” doplnil Pospíšil.