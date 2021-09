Těžký průběh covidu mělo v Česku o prázdninách jen 26 očkovaných

Celkem bylo nově nakažených koronavirem od 1. července do 31. srpna necelých 12 tisíc.

„Těžký průběh po dokončeném očkování byl od července zaznamenán pouze u 26 pacientů (0,2 % ze všech nakažených od počátku července). Těžký průběh nemoci je u těchto pacientů z velké části vysvětlitelný jejich pokročilým věkem (medián 72 let) a zejména zdravotním stavem, řada z nich má jednu nebo více vážných chorob,“ uvedl v pondělí ÚZIS ke stavu epidemie koronaviru v Česku.

Věk těžce nemocných po druhé dávce očkování je v průměru 70 let. Jen 15,4 procenta takto nemocných tvoří skupina mezi 31 až 60 let. Věk nakažených 14 dní po druhé dávce je v průměru 51 let.