Testujte zdarma i neočkované, doporučují vládě odborníci kvůli omikronu

Co nejvíce testovat a nabízet testy zdarma i pro neočkované doporučují vládě kvůli šíření varianty omikron odborníci z Centra pro modelování biologických a společenských procesů (Bisop). Čekací doba v testovacím centru by podle nich neměla přesáhnout 24 hodin. Zkrátit by se podle jejich doporučení měla také doba izolace i karantény.