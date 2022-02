Tábory jdou na dračku, i když zdražují

„Je to nepříjemné, protože inflace v segmentu táborů je ještě větší. Spousta rekreačních objektů totiž funguje i mimo sezónu a kvůli covidu se jim sezóna smrskla třeba ze šesti měsíců jen na ty prázdniny. Loni skřípali zuby a letos už je to úplně bída. Mají spoustu fixních nákladů a musí to rozpočítat, takže my jsme to taky museli promítnout do koncových cen a spoustě rodičů se to nebude líbit. Úplně se za ty ceny stydím. Ale ony odrážejí náklady,“ popsal Právu Syrový.