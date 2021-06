Systém očkování se v polovině prázdnin změní

Důvodem je to, že stát chtěl co nejvíce lidí proočkovat alespoň první dávkou. V polovině prázdnin tak podle Svrčinové nebude fungovat nynější registrační systém. „Pokud rozvolníme systém a lidé se k očkování budou moci rozhodnout na ulici, například když půjdou kolem očkovacího centra, pak se do systému zavede až ona první dávka,“ řekla hlavní hygienička.

Pokud se v nějaké obci začne virus nekontrolovatelně šířit, pak by mohl jít region do karantény. „Pokud by incidence šla výrazně nad 25 a blížilo by se to 75 a 100, tak by se to řešilo se samosprávou a snažili bychom se ohnisko v dané obci ohraničit,“ řekla.