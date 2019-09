Štípači břidlice zbyli na severu Moravy už jen poslední dva

Důvodem k jejich zavření byl fakt, že těžba břidlice byla často přidruženou výrobou například tehdejších JZD. „Teď se ale opět otevírají a pomalinku se to rozbíhá. Ale chce to čas. Ti, co dělali s břidlicí, už nejsou. Vymřeli,“ upozornil s tím, že možná posledními štípači na Moravě jsou on a Miloš Pírek. I on v Odrách ukazoval, jak se s břidlicí pracuje.