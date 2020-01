Správce dělí domy v Horoměřicích na byty, tvrdí bytové družstvo z klientů H-Systemu

První klienti H-Systemu by chtěli koupit „své” domy

První klienti H-Systemu by chtěli koupit „své” domy Domácí

„Dne 30. prosince 2019 jsme dostali do datové schránky SBD Svatopluk na vědomí, že konkurzní správce Monsport nechává v katastru nemovitostí rozdělit atriové domy na jednotlivé byty. Rozdělení jsme čekali už dávno, ale ne nyní, když správce Monsport koncem roku 2019 ohlásil, že nechává vyhotovit znalecký posudek na lokalitu Horoměřice,” řekl Junek.

Družstvo podle něj počítalo s tím, že se s Monsportem a věřitelským výborem dohodne na prodeji celého sídliště. „Bylo by to lepší pro starší, méně majetné sousedy, protože bychom byli schopni zajistit solidární splátky případného úvěru, který by si obstaralo BD Horoměřice, družstvo obyvatel lokality Horoměřice,” uvedl Junek.