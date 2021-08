Spolu žádá pokračování Koudelky v čele BIS, jinak hrozí mimořádnou schůzí

Podle představitelů koalice jde o mimořádný krok. „Jsme připraveni ho nepoužít, pokud pan premiér Babiš udělá to, co by bylo logické, a v příštích dnech navrhne jméno pana plukovníka Koudelky, a vyřeší záležitost tak, aby kontinuálně pokračovala práce BIS,” řekl lídr ODS Petr Fiala.