SPOLU rozjelo kampaň do komunálních voleb. Dokáže věci měnit, řekl Fiala

„Přesvědčili jsme voliče, že naše spojení má smysl, že dokážeme věci měnit. Voliči nám dali šanci, abychom tu změnu v České republice provedli, a my ji děláme. Děláme ji ve velmi obtížných podmínkách, máme co napravovat,“ řekl Fiala.

Podle Svobody má koalice i výhody. „To, co se normálně dohaduje po volbách, o co se ty strany dohadují, my máme projednáno dopředu,“ řekl při zahájení kampaně na pražském Petříně.