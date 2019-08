Soudcovská unie naštvala Benešovou: Je to podpásovka

S touto novelou zákona o soudech a soudcích, kterou už Benešová předložila vládě, prý Soudcovská unie ČR nesouhlasí. Benešovou včera tato slova rozčílila, protože prý se soudci, včetně prezidentky unie Daniely Zemanové, o věci osobně jednala na dvoudenní poradě. „Velmi nepříjemně mě to překvapilo, dá se říct, že naštvalo. Diskutujete s nimi férově, všechno jim řeknete a proberete s nimi, žádná odezva nepřišla, a najednou takováto podpásovka,“ míní Benešová.

Upozornila, že návrh zákona vznikal za předchozího ministra Jana Kněžínka (za ANO) a byl prý už tehdy se Soudcovskou unií ČR diskutován. Převážná většina soudců podle Benešové přísedící nechtěla s tím, že je to zbytečné, že nepracují, že někteří nechodí na jednání, že jsou staří a nemocní atd.

Přísedící jsem zachránila, v tom je pravda Marie Benešová

„Když jsem na konci dubna nastoupila na ministerstvo, byl tento zákon připraven za souhlasu soudcovské unie bez přísedících. Zůstala jsem na to koukat a řekla, že toto nepřipustím, protože ten laický prvek je tam důležitý, tedy přesně to, na co unie poukazuje,“ uvedla Benešová.

„Přísedící jsem zachránila, v tom je pravda,“ doplnila.

Ministryně prý chápe, že v jednodušších věcech může být využití přísedících nadbytečné, ale v těch složitějších mají podle ní své místo a váhu.

Pokrytecký přístup

„Trvala jsem tedy na tom, že by měli být přísedící dále činní, zejména v pracovněprávních věcech, kde jsou dnes složité a nepříjemné spory, a také že by měli dále působit v kauzách závažných trestných činů. Na tom jsme se s unií v podstatě dohodli, takto to bylo uzavřeno a zákon v této podobě jsem poslala do vlády,“ uvedla Benešová.

Nynější odmítavé stanovisko unie prý proto nechápe, obrátili podle ní o 180 stupňů. „Najednou se soudci vzbudili a začali mě kritizovat, že jsem přísedící omezila. Přitom je původně nechtěli vůbec. Nestačím se divit, nerozumím tomu,“ byla ministryně vyjádřením Černého nemile překvapená.

„To se mi nelíbilo, byl to vysloveně pokrytecký přístup. Nevím, proč okopávají kotníky ministerstvu spravedlnosti, které se snažilo s nimi jednat férovou cestou,“ dodala Benešová.

Návrh na omezení účasti přísedících vypadá tak, že tříčlenné senáty složené ze soudce a dvou laiků by v budoucnu působily jen u kauz úmyslných trestných činů, kde horní hranice trestní sazby činí nejméně deset let, s výjimkou trestných činů majetkových a hospodářských, kde by nově rovněž rozhodoval pouze samotný soudce. Černý označil tuto úpravu za „klasickou ukázku bezradnosti ministerstva spravedlnosti“. To Benešovou vytočilo.

Nelogický návrh

„Nejvíc mě na tom pobuřuje, že se viceprezident unie Petr Černý vyjádřil, že je to klasická ukázka bezradnosti ministerstva spravedlnosti. Tak kdo je tady bezradný, se ptám,“ kritizovala jeho výrok Benešová. „Mám za to, že Soudcovská unie neví, co chce, a nedá pokoj, dokud to nedostane,“ dodala.

Návrh předložený vládě je podle ní v pořádku a po předchozí dohodě se soudci. Redakce se včera snažila získat vyjádření šéfky unie Zemanové, ale nebrala telefon.

Černý v rozhovoru uvedl, že ministerský návrh na omezení přísedících jen na ty nejzávažnější případy je nelogický.