Soudce Fenyk: ÚS vstoupil do politiky, to mu nepřísluší

„Nález nahrazuje úvahu vlády týkající se odborných, strategických a bezpečnostních otázek, a to úvahou o potřebnosti či nepotřebnosti konkrétních protiepidemických opatření. Tím ÚS aktivisticky vstupuje na pole politického rozhodování, které mu z hlediska Ústavy nepřísluší. ÚS nemůže být zároveň soudem a zároveň zákonodárcem,“ napsal v odlišném stanovisku Fenyk.

Výtky pléna, že vláda by měla odůvodňovat opatření a komunikovat je s veřejností, u Fenyka podporu nezískaly a označil je za poněkud schizofrenní.

„Právní předpisy se v České republice neodůvodňují. Způsob, jakým vláda komunikuje s veřejností, do jaké míry jí předkládá kompletní a přesvědčivé informace, spadá zcela bytostně do sféry veřejné diskuse a politické odpovědnosti, za niž vláda skládá účty ve volbách. Většina pléna zde tak nepřípustně vstoupila na politické kolbiště a omezila jej,“ tepal do rozhodnutí.