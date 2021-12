Soud zrušil v některých případech povinnost vyplňovat příjezdové formuláře

„Opatření se v bodu I. 1a) a c), v bodu I. 3a) a v bodu I. 3c) ruší ke dni 6. 12. 2021,“ uvedla soudkyně Karla Cháberová.

To znamená, že soud zrušil nařízení, podle kterého lidé, kteří přicestovali do České republiky, museli vyplňovat tzv. příjezdové formuláře. Dále soud také zrušil povinnost se prokazovat hraniční nebo pobytové kontrole dokladem o vyplnění formuláře, výsledku testu na covid nebo písemným prokázáním o výjimce z tohoto ochranného opatření.

Černý podal proti opatření ministerstva zdravotnictví z 26. října letošního roku žalobu, ve které rozporoval povinnost vyplňovat příjezdový formulář při vstupu na území ČR. Podle něj není důvod, aby ho měli vyplňovat tzv. imunizované osoby (tedy ty, které jsou očkované nebo v posledním půlroce covid prodělali). Nelíbila se mu také povinnost vyplňovat formulář při cestě ze zemí s nízkým rizikem nákazy. A do třetice namítal, že nevidí důvod, proč je formulář možné vyplnit pouze elektronicky.

Spor o protilátky. Část opatření omezujících vstupy do restaurací byla nezákonná

Ministerstvo zdravotnictví na to reagovalo, že je nutné znát cestovní historii, aby se zjistilo, odkud se nákaza šíří. Formuláře jsou podle ministerstva cenným zdrojem pro práci hygieny při trasování rizikových kontaktů. „Volný pohyb osob není neomezitelným právem a příjezdový formulář nepředstavuje nepřekonatelnou překážku,“ uvedla právní zástupkyně ministerstva Denisa Nováková.

Soud dal ministerstvu částečně za pravdu v případě cestování hromadnou dopravou, kdy vnímá potřebu údajů z formuláře pro trasování. Ne tak už v případě individuální dopravy. „Soud nevidí, že by ve formuláři byl jakýkoliv údaj, který by mohl napomoci při trasování rizikových údajů. U individuální dopravy není důvod vyžadovat vyplnění příjezdového formuláře,“ uzavřel soud.

Soud se také pozastavil nad délkou uchovávání osobních údajů z formulářů v databázi, do které mají přístup jak zaměstnanci hygienických stanic, tak i zaměstnanci ministerstva. Údaje v databázi zůstávají 12 měsíců, což je podle soudu značně nepřiměřená doba.

Černého námitku k možnosti vyplnit formulář pouze elektronicky soud odmítl s tím, že nemá za to, že by to bylo něco nepřiměřeného nebo nezákonného.