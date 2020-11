Soud zamítl stížnost Zemana ve sporu o jmenování Fajta profesorem

Rozhodnutí NSS je na úřední desce. Zeman by se měl návrhem zabývat znovu. Podle Fajta je rozhodnutí dobrou zprávou pro ochranu akademických svobod.

"Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu považuji za spravedlivé a správné. Prezident Zeman nemůže přezkoumávat to, co důsledně prověřovaly ze zákona odpovědné nezávislé orgány Karlovy univerzity," řekl Fajt.

"Prezident Zeman je jedním z nich, když nabízel někdejšímu předsedovi téhož soudu Josefu Baxovi kariérní pozici odměnou za to, že ovlivní rozhodování v profesorské kauze ve prospěch Pražského hradu," uvedl Fajt. V západních demokraciích by podle něj takové nepřípustné zasahování do kompetencí soudů, navíc od nejvyššího ústavního činitele, vedlo k politickému zemětřesení; v Česku se v tichosti přechází, dodal.