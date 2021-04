Soud: Opatření na testování ve firmách bylo protizákonné. Už ale platí jiné

Podle soudce Mikeše bylo zcela zásadní pro zrušení opatření to, že ministerstvo zdravotnictví předpis takřka vůbec neodůvodnilo. „Opatření proti šíření nemoci covid-19 zasahují zcela bezprecedentně do práv. Lidé si stěžují, že opatřením nerozumí, někteří jsou přitom ohroženi i existenčně. Bez pochopení smyslu a ztotožnění se s nimi se pravidla stávají jen pravidly moštárny z románu Johna Irvinga, tedy pravidly, která jsou platná, ale žádní adresáti se jimi neřídí,“ konstatoval Mikeš.

„Rovnou z textu opatření by mělo být jasné, jak se ministerstvo vypořádalo s tím, jaké budou oběti a přínosy. To by mělo ministerstvo nutit k tomu, aby se zamyslelo, zda opatření skutečně naplňuje cíl, a možná by si uvědomilo, že některá opatření není schopno odůvodnit. Má to vést i k tomu, aby se už při odůvodnění zjistilo, zda je zásah rozumný, podložený a přiměřený ke zvládání epidemie,“ vysvětlil Mikeš. Dodal, že některá opatření ministerstvo vydalo a následně se ukázalo, že jejich dodržování je nereálné, a zase se rušila.