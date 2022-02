Snížení plateb za státní pojištěnce pokryjeme, ale vyčerpáme rezervy, vzkazují pojišťovny

„Kromě úspor na straně výdajů, kde však není příliš velký prostor, bude určitě nutné navýšit platby státu pro rok 2023. Toto rozhodnutí by navíc mělo přijít před ukončením jednání o úhradách na rok 2023, tedy do poloviny letošního roku," dodal za svaz pojišťoven Fridrich.

Ministr Válek už před svým nástupem do funkce avizoval, že plánuje nastavit automatický systém valorizace plateb za státní pojištěnce navázaný na některý z ekonomických ukazatelů. Pokud by se státu ekonomicky dařilo, platba za státní pojištěnce by rostla, v opačném případě by zůstávala na stejné úrovni. Pojišťovny by podle něj měly plánovat úhrady v delším než jednoletém horizontu, jak je tomu v současném dohodovacím řízení. Období by mělo být nejméně dvouleté.