Sněmovna projedná návrh odkladu účinnosti stavebního zákona

Podle dřívějších vyjádření ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) by nový stavební zákon, připravený bývalou vládou Andreje Babiše (ANO), který má nabýt účinnosti v polovině roku 2023 a některé změny už na začátku ledna příštího roku, oddálil stavební rozhodování na lokální úrovni. Účinnost klíčových částí zákona by se podle novely měla odložit o rok na 1. července 2024.

Exministryně Dostálová tehdy nový zákon hájila a poukazovala například na to, že obsahuje pojistky proti nečinnosti úředníků nebo proti tomu, že by někde nějaký úředník onemocněl a pracoviště by nemohlo fungovat. Varovala, že pokud by prošel návrh na částečný odklad účinnosti, začaly by fungovat dva stavební zákony: první pro jednoduché stavby a druhý pro vyhrazené stavby. Upozorňovala, že pod dosavadní zákon by spadala i bytová výstavba.