Smejkal: Rušit MeSES kvůli rozhovoru by bylo hloupé. Doufám, že jde o náhodu

Ministerstvo zdravotnictví přestalo spolupracovat s Mezioborovou skupinu pro epidemické situace (MeSES). Co se stalo?

Nevím, bylo to náhlé. Nečekali jsme to.

Nelze si nevšimnout časové souvislosti, kdy jste mi v pondělí řekl, že stát nezvládl kritickou část epidemie a klinická skupina ministerstva, která bude nově poradním orgánem, nebyla příliš funkční, další den ministerstvo zruší vaši skupinu. Lze upřímně tvrdit, že jde o náhodu?

(pousměje se) To je dobrá otázka. A já doufám, že jde pouze o náhodu.

Na čem to tvrzení zakládáte?

Přece by bylo opravdu hloupé rušit celou naši skupinu kvůli jednomu rozhovoru. To už bychom byli opravdu... Kde bychom to žili, kdyby se to takhle dělalo?

Nedělá se to tedy podle vás tímto způsobem?

Samozřejmě, tady jde o lidské zdraví a odbornou skupinu. Jeden rozhovor přece nemůže být důvodem k ukončení spolupráce. To by mě nenapadlo ani v největší fantazii, kterou si dovedu představit.

I když tedy fantazírujete, ze strany vládních představitelů jsme podobných kroků mohli vidět v poslední době několik. Za všechny ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) odvolal hejtmana Martina Netolického (ČSSD) z dozorčí rady České pošty poté, co potvrdil jeho plány o cestě do Moskvy. Skutečně jde jenom o fantazie, nikoli symbolickou výpověď?

Fakt nevím, co vám mám na to říct, už jsem na to odpověděl v předchozí odpovědi.

Hodili jste se vlastně na ministerstvo? Váš kolega (ze skupiny) Jan Kulveit reagoval s tím, že na rozdíl od něj vycházíte z přístupu založeného na datech, kterému naslouchali ve chvíli, kdy tu bylo několik stovek mrtvých za den a nezbylo nic jiného.

Možná to souvisí i s tím rozhovorem, co jsem dělal pro vás. Já jsem to uvedl v té odpovědi, já doufám, že to skutečně není tak, že jsem byl nějakým prorokem, že když je státu nejhůř, tak se mu nabízí pomoc, a když je mu lépe, tak si přivlastní úspěchy. Doufám, že se nestalo to, co jsem uvedl v odpovědi v našem rozhovoru.

Takže doufáte, že vás nehodili přes palubu ve chvíli, kdy zjistili, že vás nepotřebují?

Doufám, že ne.

Nově bude poradním orgánem klinická skupina ministerstva, kterou jste kritizoval. Zvládne to podle vás?

Dívám se na klinickou skupinu dlouhodobě. Ona bude údajně celá reorganizována, takže to nebude ta stejná klinická skupina.

Nedostal jste nabídku se v ní účastnit? Ministr Petr Arenberger (za ANO) koneckonců řekl, že vás sice nepotřebuje, ale pokud budete svolní, tak s vámi ten dialog dále povede.

Tak to zatím přímo od něj žádná taková nabídka nezazněla.

Budete nadále dávat stanoviska?