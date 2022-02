Školy unavené z lockdownů chtějí ulevit

„Únava je velikánská, ale plošné uzavření by asi nepomohlo. Moc by pomohlo těch 10 dní volna navíc, kdy si ředitel řekne, že škola už jede na krev, a vyhlásí distanční výuku, protože ta není tak náročná jako hybridní. A třeba to spojí s prázdninami. Je neuvěřitelné, že to ještě nemáme, protože to by pomohlo hodně,“ uvedla. Od příštího týdne začnou jarní prázdniny postupně ve všech okresech.