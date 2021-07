Školy spoléhají na podzimní testování

Žáci základních a středních škol se na začátku září třikrát preventivně otestují antigenními testy na covid-19. Testování začne 1. září, děti nastupující do prvních tříd základních škol se ale budou moci testovat až 2. září. Testy nakoupí Správa státních hmotných rezerv (SSHR) podle specifikace ministerstva zdravotnictví. V případě, že by se za sedm dnů potvrdilo víc než 25 případů covidu-19 na 100 000 obyvatel, následovalo by další kolo testování.