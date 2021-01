Školy by návrat dětí zvládly hned, ale varují před bezhlavým otevíráním

„Opravdu si nemyslím, že ode zdi ke zdi – viz otevření škol před Vánoci, následná eskalace situace a jejich opětovné uzavření – je trend, kterým bychom se měli ubírat. Ano, přejeme si být ve třídách se svými žáky, ale s dlouhodobou vyhlídkou na to, že tam s nimi zůstaneme a budeme moct dlouhodobě pokračovat v prezenční výuce,“ vyjádřila se pro Novinky.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) původně mluvil o tom, že by se školy mohly otevřít také pro poslední ročníky základních škol a maturanty v týdnu od 25. ledna, jeho protějšek z resortu školství Robert Plaga (za ANO) ale následně uvedl, že se tak do konce ledna nestane.

Vážnější komplikace by neměl představovat případný návrat žáků do lavic ani podle Jiřího Zajíčka, který je předsedou Unie školských asociací CZESHA a ředitelem Masarykovy střední školy chemické v Praze.

„Vzhledem k tomu, že jsme již prezenčně vyučovali ve 3. i 4. stupni systému PES, mají školy připravené rozvrhy, které na podzim používaly. Obnovení výuky v prezenční podobě by nemělo být z organizačních důvodů problematické. Teoreticky by tedy bylo možné obnovit prezenční výuku ze dne na den, ale musíme počítat také s dojíždějícími žáky a s žáky ubytovanými na internátech. Proto považuji za rozumné poskytnout školám i žákům prostor v řádu několika dnů,“ uvedl Zajíček, podle nějž by třeba při čtvrtečním rozhodnutí vlády o obnovení prezenční výuky mohly jít děti do školy v pondělí.