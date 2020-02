Školky se potýkají s generací roztěkaných

„Vůbec nerozumí jednoduchým pokynům. Řeknu jim, otočte se na druhou stranu a nikdo nereaguje. Nejsou schopné chvíli udržet pozornost. S tím jsem se ještě nesetkala. Asi mají příliš podnětů. Stačí si zajít do obchodu a je to na ně strašný nápor,“ hořekovala zkušená kantorka ze školky v Praze 10 nad svými 27 tři až čtyřletými svěřenci.

Sama vede malotřídku o maximálním počtu 24 dětí a problémy jsou podle ní i zkušeností kolegů z okolí obdobné jako ve větších aglomeracích. I když venkovské děti mají výhodu. „Na vesnici je to trošku jinak. Hodně chodíme do přírody a přemíra podnětů až taková není. Jako hrozbu, globálně, vnímám mobily, tablety a digitální technologie vůbec,“ uvedla.

„Jako učitelky nemůžeme konkurovat blikajícímu předmětu, který vydává zvuky, který útočí na více smyslů dítěte. V takové situaci jsme pro děti ‚nezajímavé‘. Obyčejný lidský kontakt, komunikace je pak pro ně problém. Ano, mají i problém, co se týká řeči,“ dodala.

„Pro děti je těžké pochopit, že je tady nějaká autorita učitele. Vidím to na nich, když přijdou rodiče. Ony nerespektují ani je. Jak mají poslouchat nás? Nemyslím si, že by měly být poslušné jako dřív na povel. Ale jde o respekt k autoritě,“ míní ředitelka Matulová.

Vysvětlila, že organismus je nastaven na vnímání kontrastních, výrazných podnětů. A čím je jich víc, tím víc se otupuje citlivost vnímání. Podle Diallo je sice doba uspěchanější a rodiče unavenější, mnohdy ale jde i o pohodlnost. „Rodiče často alibisticky tvrdí, že dětem dávají tablet, protože jsou přetížení. Ale spíš jsou pohodlnější. Když mu to dám, tak získám čas, kdy dítě nebude otravovat,“ řekla.

Sama není proti užívání tabletu, ale jde o to, kdy ho povoluje. „Pokud ho dám dítěti, které je nemocné nebo se chystá na obávanou injekci, tak ho to rozptýlí. To je něco jiného, než když mu ho dám hned po školce a posadím ho na gauč,“ uvedla.