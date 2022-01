Silničáři kvůli sněžení uzavřeli tah z Tanvaldu do Harrachova

„V návaznosti na toto opatření bude aktivováno veškeré dopravní značení s uvedeným omezením, na jeho dodržování bude dohlížet Policie ČR ve spolupráci s Městskou policií Tanvald,“ doplnil Bark. Doporučená alternativní trasa do Polska pro nákladní vozidla vede přes hraniční přechod v Hrádku nad Nisou na Liberecku po silnici I/35.

Na uzavření tahu do Polska přes Krkonoše upozorňuje nové proměnné dopravní značení, do jehož vybudování investovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přes deset milionů korun. Na značky motoristé narazí už v Příšovicích, Jablonci nad Nisou nebo Vratislavicích.

V Libereckém kraji se ochladilo a v horských oblastech padá déšť se sněhem, na silnicích tak může ležet vrstva rozbředlého sněhu, která se rychle uklouzává. Pozor by si měli dát motoristé i na dalších horských silnicích. Během dne se bude podle meteorologů ochlazovat a sněžit bude postupně i v níže položených oblastech. Později během odpoledne a večera by měly srážky ustávat. Teplota v 1000 metrech by měla být kolem -4 °C.