Sežeňte si v Turecku hotel sám, radil klientovi pracovník Invie

„Zájezd byl do Alanye na Turecké riviéře, do pětihvězdičkového hotelu Kirman Leodikya Resort, kde jsem měl dohodnuto setkání se zahraničními přáteli,“ řekl Právu pan Patrik. Po příjezdu do hotelu Kirman mu po kontrole ubytovacích dokumentů sdělili, že jej nemohou ubytovat.