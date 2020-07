Sesazený šéf plzeňské hygieny je zatím zpět ve funkci

Podle zjištění Práva má nyní Tomašuk nařízenou dovolenou do 24. července. Během této doby nesmí činit žádná zásadní rozhodnutí. Do jeho návratu z dovolené je pověřen řízením instituce Michal Bartoš, který loni funkci převzal právě po Tomašukovi. „Takové jsou zatím instrukce z ministerstva zdravotnictví,“ potvrdil Bartoš Právu.

Už po výsledku první prověrky, podle které Tomašuk údajně svévolně rozdával odměny některým podřízeným a nezákonně je povyšoval do vyšších platových tříd, zahájila kárná komise řízení pro zvlášť závažné provinění a navrhla jeho okamžité zproštění funkce do vyšetření celé záležitosti. To se také stalo, ale podle soudu pro to nebyly splněny všechny zákonné podmínky.