Senioři, kteří leží v nemocnici, 5000 Kč zřejmě nedostanou

Na rozdíl od důchodů, kterým nosí do nemocnic pošťáci v hotovosti, totiž nemocniční sociální pracovníci poštovní poukázky s příspěvkem podle informací Práva nepřijímají, protože by jim pak na poště na ně stejně peníze nevyplatili.

„Oba moji rodiče, kterým je 95 a 90 let, pobírají starobní důchod a byla jim každému do schránky doručena poukázka B na rouškovné 5000 Kč. Rodiče jsou oba po prodělaném covidu v nemocnici a patrně si tam pobudou dlouho. Sociální pracovnice nemocnice mi oznámila, že přijímají pouze důchody pro nemocné, ale poukázky nikoliv,“ sdělila Právu paní Adriana, dcera seniorů ležících v táborské nemocnici.

Sociální pracovníci nemocnic poukazují na to, že systém doručování příspěvku je nedomyšlený, a nevědí, co si s poštovními poukázkami, které jim teď do nemocnic nosí příbuzní hospitalizovaných seniorů, mají počít.

„Lidí, kteří jsou nemohoucí a na poštu se s poukázkou rouškovného nedostanou, je spousta. Na správě nám řekli, ať to necháváme propadnout s tím, že se to potom bude nějakým způsobem řešit,“ popsala situaci jedna ze sociálních pracovnic.

Řešením problému s poukázkami, které ovšem není jednoduché, by podle ní mohly být plné moci. Ty by ale, pokud má pošta peníze vyplatit jiné osobě, měly být ověřené. Jak těmto důchodcům peníze vyplatit, zatím podle všeho neví ani vedení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

„Rodiče se bohužel vzhledem ke svému onemocnění do stálého bydliště nevrátí a budou putovat několik měsíců po léčebnách dlouhodobě nemocných, než je umístí do nějakého domu seniorů, takže světlo v tunelu nevidím a o rouškovné zřejmě přijdou. Dám jim ty peníze raději ze svého, než aby se stresovali, a celé to vzdávám. Už nemám sílu to řešit,“ uzavřela dcera seniorů, kteří jsou nyní v nemocnici.