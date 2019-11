Senát rodičovskou Sněmovně vrátí

Jak Právu vysvětlil předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil, chystaný návrh senátorů neznamená, že by rodiče malých dětí do čtyř let, kteří se vrátili do práce, dostali 80 tisíc korun od státu jednorázově. Stejně jako rodiče na rodičovské by částku dostávali měsíčně, a to jen do té výše, kterou by vzhledem k věku dítěte stihli vyčerpat.