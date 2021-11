Šéfka TOP 09 Pekarová: Zemanovu vetu neustoupíme

Prezidentovi vadí jeden z koaličních kandidátů na ministra. Jste domluveni, jak se k tomu postavíte?

Zásadní jsou slova Petra Fialy, že nepřipustí, aby prezident nějakého kandidáta vetoval a že bude trvat na našich nominacích. My jsme je vybírali odpovědně a budeme si na nich stát. Nechci předjímat, co pan prezident udělá.

Jste rozhodnuti s ním jít i do kompetenčního sporu?

Je to jedna z variant. Jsou tu i možnosti, které se mohou projevit v rozpočtu prezidentské kanceláře. Nechci tím hrozit, protože je možná toto řinčení zbraněmi zbytečné, protože k tomu nemusí dojít.

Jste ale dohodnuti, že nevyměknete?

Jsme dohodnuti, že budeme pevní a prezidentovi neustoupíme.

Na sobotním sněmu TOP 09 jste řekla, že budete chtít pomoci běloruské opozici svrhnout diktátora Lukašenka. Budete chtít do Minsku poslat speciální jednotku?

Jednou z priorit našeho předsednictví EU by měla být lidská práva. Lukašenko se chová jako diktátor a vidíme na polsko-běloruských hranicích, že začíná používat praktiky, které jsou za hranicí myslitelného. A proto bychom se měli vrátit k havlovské diplomacii a myslím, že takováto priorita by našemu předsednictví mohla slušet. Svými slovy jsem myslela to, že běloruské opozici sice pomáhá i současná vláda, ale my bychom měli pomáhat mnohem víc a šířeji.

V Rakousku bude povinné očkování proti covidu. Určitě nás čeká diskuse na toto téma. Jak se k tomu stavíte vy?

Povinné očkování na různé nemoci už dávno máme. Nevezmou vám neočkované dítě do školky a nikdo se nad tím nepozastavuje. Z vakcíny na covid se ale pro část společnosti stala bohužel hrozba a my bychom to měli zohlednit. Naším úkolem je vytáhnout tyto lidi z bahna dezinformací, v kterém jsou lapeni. To nebude jednoduché. A také není zřejmě pravdou, že všichni odpírači jsou ovlivněni dezinformacemi. Musíme posílit osvětu a také s vakcínou vyrazit i za těmi, kteří jsou jen pohodlní, ale nejsou to odpírači.

TOP 09 vsadila ve sněmovních volbách na koalici SPOLU. Jaký máte plán do voleb 2022?

Příští rok budou senátní a komunální volby. I v minulých senátních volbách jsme uspěli proto, že jsme byli schopni kompromisu a dohody na společných kandidátech. Byla by neodpovědnost měnit něco, co funguje. Chtěli bychom udržet většinu v Senátu proto, že je pro vládu výhodou, když má většinu ve Sněmovně i v Senátu. V komunálních volbách bychom měli zkusit spolupráci s místními sdruženími, což se nám už také osvědčilo. Kde to bude dávat logiku, měli bychom zopakovat formát koalice SPOLU nebo to dát dohromady se STAN.

I předseda ODS Petr Fiala by chtěl jít do dalších voleb v koalici SPOLU, ale neobáváte se, že je v tom skryt plán ODS, jak pohltit menší strany na pravici?

Toho se neobávám. Je to cesta, jak být úspěšný, a možnost, jak získat větší podíl na správě státu, krajů a obcí. Můžeme prosazovat náš program, v kterém jsou naše identifikační prvky, jako je jednoznačná proevropská politika, otevřenost, rozpočtová odpovědnost a ochrana klimatu. V tom máme velkou erudici a můžeme ostatní strany doplňovat. Bude to prospěšné pro všechny.

Neskončí ta idylka jako mezi Piráty a STAN, až pomine volební úspěch?

Ten úspěch nám nespadl bez práce do klína. Byli jsme schopni velkých kompromisů, a pokud v tom setrváme, tak můžeme uspět i ve vládě.

Kde konkrétně chcete být rozpočtově odpovědní?