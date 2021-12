Šéf Motola Ludvík: Copak se děje něco jiného než promořování? Lockdowny jen odsouvají problém

V České televizi jste v pondělí uvedl, že jste proti zavedení lockdownu. Nebojíte se, že se kvůli nové variantě viru SARS-CoV-2 omikron zaplní nemocnice?

Toho já se bojím, ale problém je v tom, že tomu by žádný lockdown podle mě nezabránil. Mám problém s tím, když se používá kladivo tam, kde by se měl použít šroubovák. Pokud je omikron tak extrémně nakažlivý, jak se jeví, tak stejně projde populací, ať bude lockdown, nebo nebude.

Omikron údajně ale může obejít vakcínu. Není tedy lockdown jediné řešení, jak virus zpomalit, když už ne zastavit?

Jestli je ten virus tak nakažlivý, jak se uvádí, tak byste musela být doma zabalená do igelitu, abyste ho nechytila. Problém je v tom, že musíte zvažovat rizika. Další lockdown už země budou rozdýchávat ztuha. Hlavně si všimněte, že dosud lockdowny nebyly nijak extrémně úspěšné, spíš problém posunuly v čase. Samozřejmě, že lockdown v březnu, když po něm přijde teplé počasí, tak možná smysl má. Ale když dnes zavřete na čtrnáct dnů a otevřete v lednu, kdy bude typicky sychravé chřipkové počasí?

Takže bychom se měli promořovat?

A ono se děje něco jiného? Když se podíváte, jakým způsobem prošla delta? Omikron je x-násobně infekčnější než všechny předchozí varianty. Takže pokud byste chtěla udělat lockdown, tak by musel být absolutní. Nikdo s nikým by se nepotkával. Jak byste to chtěla udělat?

Náklady lockdownu jsou podle mě tak vysoké, že neodpovídají stávajícím rizikům.

Dosud lockdowny alespoň průchod viru populací zpomalily. Jestli není nerozum najednou dovolit i vánoční večírky a podobně.

No, dříve nebyly vánoční večírky, byl lockdown a celá vlna se jen posunula. Otázka prostě je, jestli lockdowny pomůžou. Můj soukromý názor je, a nechci ho nikomu vnucovat, že škody způsobené lockdownem jsou daleko větší, než když lockdown není.

V jakém smyslu?

Ekonomické, sociální… Dopady na děti, když byly zavřené školy. Prostě všechno. Když to shrnu, tak náklady lockdownu jsou podle mě tak vysoké, že neodpovídají stávajícím rizikům. Ale může se stát, že za týden budu muset změnit názor. To je klidně možné. Kdyby bylo 300 tisíc nakažených a 10 procent se z toho objevilo v nemocnici, tak to bude problém.

Souhlasíte tedy s postupem, který zvolil nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09)?

Ano, opravdu souhlasím.

A když budou stoupat počty pacientů v nemocnicích a počty zemřelých…

Ve chvíli, kdy by začaly stoupat počty zemřelých, tak musíme přijmout jakákoliv tvrdá opatření. Tady jde o to, že může přijít vlna, kdy onemocní hodně lidí, ale ne vážně. A my jim musíme poskytnout zdravotní péči, která jim pomůže. Zdravotnictví se v době covidu musí chápat jako celek. Součástí jsou nemocnice i ambulantní terén, každý má své úkoly a musí je plnit.

Lékaři z Motola mají stejný názor jako vy?

Já nemluvím za nikoho jiného, jen za sebe. Berte to jen jako můj soukromý názor. Ale když hovořím s některými imunology, tak mají podobný.

Podle mě se musíme připravit na velký příliv nemocných, kteří ani nebudou potřebovat hospitalizaci. Spíš z toho mohou být lidé vystrašení. V tuto chvíli by bylo dobré, aby byl maximálně zapojený ambulantní terén. Ne, jako se to dělá dnes, že zavoláte praktickému lékaři a on vám řekne, ať jdete do nemocnice.

Co byste navrhoval v boji s virem vy?

Podle toho, až se ukáže, jaké dělá zdravotní problémy. Zatím studie ukazují, že není až tak nebezpečný, ale je hodně nakažlivý. To by znamenalo, že jej v krátké době dostane velké množství lidí. Česká republika má kapacitu 70 tisíc nemocničních lůžek, odhaduji, že se může naplnit maximálně 40 procent. Nakazit se může týdně sto až dvě stě tisíc lidí. Proto je důležité, aby fungovali ve zdravotnictví všichni, kdo jsou. Když tu máme pět až sedm tisíc praktických lékařů a několik tisíc ambulantních specialistů, tak je potřeba to rozprostřít po celé republice. Je potřeba, aby nemocní lidé prošli nejdříve u nich prvním screeningem a ti lékaři jim řekli, zda jsou rizikoví a mají jít do nemocnice, nebo zda se mohou léčit doma.

Někteří praktičtí lékaři říkají, že stejně nic jiného než paralen a izolaci nedoporučí.

Ale minimálně mohou předepsat protilátky, minimálně je k dispozici molnupiravir a brzy bude lék od Pfizera. Jsem strašně proti tomu, jak byly zavedené ty telefonické konzultace. My v nemocnici také nikoho nevyšetřujeme na dálku, všechny pacienty vyšetřujeme fyzicky. Nechápu, proč to nemůže dělat ambulantní terén.

Možná proto, aby se jim pacienti v čekárně nehromadili a nenakazili vzájemně…

A nám se na tom urgentu snad nehromadí? To nemá logiku.

Někteří lékaři se obávají, že na omikron nebudou mít monoklonální protilátky takové účinky.

To nevím, vím, že na deltu fungují fantasticky. Zatím s tím nemáme zkušenosti.

Mají nemocnice monoklonálních protilátek dostatek?

Ano, těch je opravdu dost.

To znamená, že když přijde rizikový pacient nemocný covidem a bude mít obavy, tak je dostane i bez doporučení praktického lékaře?

Ale to je ta chyba. Pak to způsobí to, že tady v nemocnici stráví několik hodin, místo toho, aby byl relativně rychle hotov. Protože praktik mu může napsat anamnézu rychle, protože ho zná. Proč by mu krucinál nemohl napsat anamnézu? Proč by ty pacienty nemohl praktik vidět jako první? Od čeho ten praktik je?

Při jakékoliv infekční nemoci budeme mít určitý počet pacientů, které budeme přijímat v těžkém stavu.

Třeba proto, že nemá takové ochranné vybavení, jako lékaři v nemocnicích.

Ale to je naprostý nesmysl. To ať dnes nikdo neříká.

Do nemocnice přicházejí i děti s postcovidovým syndromem (PIMS), se kterým lidé ještě nemají dostatek zkušeností…

Ano, ale není to nic masového. Při jakékoliv infekční nemoci budeme mít určitý počet pacientů, které budeme přijímat v těžkém stavu. To budete mít vždy.

Máte pocit, že by pacientů s PIMS v poslední době přibylo?

Trošku rostou, ale to je podle mě tím, že už v jsou lékaři v terénu poučenější a posílají nám je víc.

Zvládá FN Motol stávající počty pacientů?

V tuto chvíli to spíš klesá. Pacientů na umělé plicní ventilaci máme v tuto chvíli sedm. Pacientů v těžkém stavu je 16 a 35 je ve stavu, že potřebují výraznější kyslíkovou podporu. To nejsou počty, které by nás nějak limitovaly.