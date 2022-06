Samoživitel přišel o byt. Pomohla Armáda spásy

Jelikož zůstal se syny sám doma, požádal o ošetřovné. To ale činilo šedesát procent jeho platu. Navíc mu příspěvek kvůli byrokratickým překážkám přišel až dva měsíce po podání žádosti. Do toho se panu Rozkošnému zvýšil nájem o 2000 korun.

V době, kdy mu ještě nepřišlo ošetřovné a nedosáhl ani na příspěvek na bydlení kvůli chybějící kolaudační zprávě, se rodina dostala do finančních potíží.

„Najednou se to celé zamotalo. Vznikl mi přeplatek za elektřinu, dluh na nájmu jsem neměl, ale platil jsem se zpožděním. Snažil jsem se starostovi obce vysvětlit, v jaké jsem situaci, že bydlím v bytě bez topení a že tím trpí hlavně moje děti, ale nikoho to nezajímalo. Chápu, že byt nebyl obecní, ale přístup všech mi přišel nemorální,“ vysvětlil.

„Je mi padesát let a celý život pracuji a odvádím řádně daně. Byl jsem moc zklamaný, že se tady člověku kvůli byrokracii nedostane zastání,“ doplnil.

„Jsem tu jediný otec. Co se týče personálu, je opravdu perfektní. Všichni jsou lidští, neuvěřitelně mi pomohli. Když jsem nedostával ošetřovné a řešil to s obcí, místo pomoci jsem dostal upomínku na zaplacení poplatku za popelnice. Jediný, kdo mi opravdu pomohl, byla Armáda spásy,“ neskrýval vděčnost.

Nyní pracuje na zkrácený úvazek v masokombinátu a vydělává si 15 tisíc měsíčně hrubého. Synové se postupně se situací sžili. „Mladší se stabilizoval, řešili jsme problémy, protože nechtěl chodit do školy. Od doby, co zjistil, že jsou určité hranice, je vše v normálu,“ dodal otec.

Výhledově vidí svou situaci dobře. Už brzy by se rodina mohla nastěhovat do obecního bytu. „Myslím si, že většina lidí, kteří nejsou samoživitelé, si nedokáže představit to martyrium. Byrokracie je u nás na nejvyšším stupni. Mám pocit, že je v naší společnosti něco špatně. Nebýt Armády spásy, tak jsem možná o kluky přišel,“ uzavřel dojatě.