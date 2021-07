Sám se v 69 letech stará o nemohoucího syna a manželku. Z paneláku je sotva dostane ven, síly docházejí

Síly však docházejí a malý rozpálený byt v 9. patře ostravského paneláku situaci neulehčuje, naopak. Těsný výtah, úzké chodby a schody k výtahu navíc brání manipulaci s vozíkem, na kterém syna, který má navíc tracheostomii, může na čerstvý vzduch vyvézt. Stává se, že se ven nepodívá i několik měsíců.

„Honzík byl do půl roku úplně zdravý. Ještě tehdy jeho dětská lékařka říkala manželce, že je to kluk jako buk, že je v pořádku. A pak jsem se jednou vrátil z odpolední směny a našel doma plačící manželku, protože Honzík zeslábl, neudržel ani hlavičku,“ popsal Novinkám Vavřík.

Terapie zpomalující nemoc tehdy ještě nebyla

Diagnóza SMA přišla vzápětí. A i když se manželé snažili pro syna najít ty nejlepší lékaře, zvrátit vývoj nemoci nedokázali. Genová terapie, která zpomaluje zhoršování nemoci u dětí dnes, ještě nebyla vyvinuta.

Pocit beznaděje navíc často umocňovaly i reakce nejbližšího okolí. „Pamatuji si, že jsme přijeli na návštěvu k bratrovi a švagrová nám jen řekla: 'Ale on bude jednou těžký, neuneseš ho.' Syn měl půl roku a my byli zoufalí a místo podpory nám řekli to nejtvrdší,“ dodal Vavřík. „Pomáhají nám hlavně cizí lidé,“ dodal.

Asistenční služby Honzovi poskytuje párkrát do týdne jeho kamarádka Pavla. Pan Vavřík se totiž musí starat ještě o 74letou manželku Růženku, která je také zcela nepohyblivá a za níž dochází asistentka z ostravské Charity ČR jen třikrát do týdne. Panelový dům naposledy opustila na krátkou chvíli před dvěma lety.

Sbírka na dům bez bariér

„Moje paní byla po narození syna hrozně aktivní. Snažila se najít pomoc, vytelefonovávala lékaře, protože někde četla, že by snad mohli pomoci v USA. Ale tak ji to pohltilo, i ta všední každodenní péče, že vyhořela. Přerostlo jí to přes hlavu, dostala těžké deprese, vyčítala si to… Až se dostala tam, kde je teď, že jen leží,“ vyprávěl Novinkám Vavřík.

Lepší bydlení se snažil najít dlouhých deset let, ale marně. Rodině se proto teď rozhodl zkusit pomoci nadační fond Patříme k sobě Oli, který založili rodiče malého Oliverka, trpícího stejně jako Honza SMA. Na transparentním účtě 2701939976/2010 zahájili pro Vavříkovi sbírku na bezbariérový dům. Ti, kdo by chtěli přispět, jen musí svou částku označit variabilním symbolem 12.

„Sbírku pro Honzu, resp. pro vybudování bezbariérového bydlení jsme spustili k 1. 7. 2021. Za těch několik dní je na účtu téměř 400 tisíc korun. Cílová základní částka je čistě za nemovitost okolo 6 milionů korun. Do této částky ještě není započítán výtah, plošiny a stropní dráha na přesun mezi místnostmi. Celá částka může být ještě ponížena o sponzory, kteří mohou přispět materiálně, dodavatelsky a možné příspěvky úřadu práce, které jsou handicapovaným lidem vypláceny,“ popsal Právu za fond Bohumil Kovalský.

Pozemek na dům se rozhodla zdarma poskytnout stavební firma RD Styl. Její manažerka Andrea Poulová Novinkám potvrdila, že parcela se nachází v Ostravě Hrabové, v lokalitě Žižkov.

S vybíráním peněz na stavbu domu je fond i po téměř měsíci na začátku. Jan Vavřík ale naději neztrácí. „Já pořád věřím, že se nám podaří utéci do lepšího, že dožijeme jinde. Děkuji všem lidem, kteří přispěli nebo chtějí přispět na sbírku. Strašně moc děkuji nadačnímu fondu, že se nám snaží pomoci,“ dodal.

Dům by mohl pomáhat dál

„Ten dům, který by umožnil, abych mohl syna na posteli vyvézt ven, to je takový sen. Sen, který by mohl sloužit jednou i jiným lidem, kteří to potřebují, až my tady nebudeme,“ uvedl Vavřík.

Jeho pětatřicetiletý syn Honza by si rád k tomu našel životní družku. „Věřím, že to není nereálné. Jsem skromný člověk. Já si zvykl. Dokážu to doklepat v tom svém těle. Ale potřebuju někoho, kdo tu bude pro mě a bude mě držet nad vodou. Pak dokážu svůj úděl dotáhnout do konce. To je můj sen, najít životní lásku,“ řekl Novinkám.

O SMA se v médiích hovořilo na začátku roku 2020, kdy lidé sbírali peníze na drahou léčbu chlapcům Maxovi a Oliverovi. Zatímco Max padesátimilionový lék do druhých narozenin díky tomu dostal, Oliverovi léčbu lékaři bohužel nedoporučili a odmítli dát. Obávali se, že by se stav chlapce mohl zhoršit. Dnes už léčbu proplácí zdravotní pojišťovna.

Stejný osud dovedl rodiče Olivera k setkání s Vavříkovými na podzim minulého roku. „Bylo to krátce po tom, co nám v Motole odmítli Olivera léčit a my nestihli do jeho druhých narozenin sehnat léčbu mimo ČR. Bylo to pro nás velice těžké období a samotné setkání s Honzou a jeho otcem bylo pro nás jako holé přijetí reality, ve které budeme také žít. Od té doby jsme začali přemýšlet nad tím, jak Honzovi pomoci a jejich životní situaci zlepšit,“ popsal Novinkám Kovalský.

„Pan Vavřík, otec Honzy, nám vnuknul myšlenku toho abychom využili toho dobrého, co jsme se v rámci kampaně a sbírky pro Oliverka naučili, a založili vlastní nadační fond s jasným cílem. Pomoci jednak Oliverkovi, ale také ostatním nemocným lidem a jejich pečujícím osobám. Zároveň vybudovat zařízení pro handicapované a jejich rodinné příslušníky, aby nemoc, která postihne jednoho z členů rodiny, tuto rodinu nerozbila,“ dodal Kovalský.

Jan (69) a Honza (35) Vavříkovi Foto: Novinky

Odkazy: