S přemnoženými hraboši pomáhá zemědělcům technika

O třicet procent výnosů přišel v loňském roce kvůli hrabošům soukromý zemědělec Dalibor Volařík z Bánova na Slovácku. Jejich počet ale letos neklesne, a proto musí řešit, jak proti nim bojovat. Možnosti má omezené. Se svými pracovníky mohl aplikovat granule napuštěné jedem do hraboších nor na polích. „To ale není možné zabezpečit lidskými zdroji všude, kde je potřeba. Jediným možným řešením je technika,“ pokrčil rameny Volařík.

První taková zařízení v Česku už hubí hraboše ve Vlčnově na Slovácku. Speciální stroj vyvinutý ve Švýcarsku si pořídil zemědělec Antonín Tykal. Je zapřažený za traktor a do deseti- až dvaceticentimetrové hloubky dělá v půdě rýhu, do které mechanizace klade otrávenou návnadu. Umělou noru následně zpevní udusáním válec.

„Návnadu dokáže zařízení umístit pod povrch země ve sto procentech. Jediné zrnko nezůstane na povrchu,“ tvrdí Josef Kachník z firmy, která stroj do Česka dováží. Cena stroje se pohybuje podle typu od 250 tisíc do 750 tisíc korun.

Podle biologa Emila Tkadlece z katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci by mohlo být zařízení jednou z mála vhodných cest, jak snížit stavy hrabošů. Zařízení si v úterý prohlédl ve Vlčnově spolu s desítkami zemědělců a odborníků. „Pokud jde o ochranu přírody, určitě je to velice dobrá volba. Pokud se to osvědčí na větších lánech, tak já bych to osobně podporoval,“ řekl Tkadlec.