S koronavirem se budeme muset naučit žít, říká francouzský velvyslanec

Třetím aspektem je azyl. V současnosti mají jednotlivé členské státy svou vlastní azylovou politiku, což stojí u zrodu tzv. vnitřní migrace, kdy žadatelé jsou v jedné zemi odmítnuti, a tak zkoušejí štěstí jinde. Myslíme si, že členské státy by měly sjednotit kritéria pro azyl. Vedlo by to k tomu, že když by v jednom státě byl azyl zamítnut, mělo by to vést k tomu, že už nikde jinde v žádné evropské zemi ten žadatel nedostane azyl a měl by se vrátit do země, odkud přišel.