S covidem do lázní: krizový štáb počítá se záložními lůžky v lázeňských domech

V lázních by skončili pacienti, kteří nepotřebují intenzivní lékařskou péči. Náhradní lůžka by vznikla zejména v zařízeních, která patří ministerstvům. K jejich využití však nemusí vůbec dojít, jelikož podle ministra vnitra aktuální čísla nově nakažených koronavirem klesají.

„Ale vypadá to, že zdravotnický systém by to měl zvládnout, nemělo by dojít k přeplnění kapacit a na nějaké kritické momenty,“ řekl. Hamáček také zmínil, že celosvětově roste poptávka po ochranných rukavicích, a vláda se proto rozhodla nakoupit dalších 45 milionů kusů.