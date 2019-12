Rychle a zběsile, komentují obce nový stavební zákon

„Ani nový zákon stavební řízení nezrychlí. Jde jen o to, aby i stát dodržoval zákonné lhůty, pak už nebude problém,“ dodala. Zdůraznila, že při stavbě rodinného domu nemusí být lhůta tak dlouhá jako u výrobní hal. „Když je souhlas sousedů, a dokumentace je řádně připravena, může být povolení vydáno do třiceti dnů, pokud je něco složitějšího tak do šedesáti dnů a jde se od toho. Je tedy otázka, komu vlastně nový zákon nahrává,“ míní Vladyková. Připomněla, že mnohdy se i na jedno razítko čeká půl roku, ale že to raz dva nezmění ani zcela nový zákon ani digitalizace.