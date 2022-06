Rok po tornádu má Zlata Maděřičová z Moravské Nové Vsi opravený dům i komunitní Stodolu

„Když se mě lidé ptají, jak to toho rána 25. června vypadalo, odpovím jim, že to bylo jako když naházíte všechny věci do stavební míchačky. Sklo, porcelán, potraviny, květiny, koberce, ubrusy, polštáře a do toho všeho přidáte hlínu, zalijete litry vody a rozstříkáte po pokojích,“ vyprávěla Maděřičová Novinkám krátce po tragédii.

Dnes už je hotová střecha, okna, fasáda, dvě koupelny, kuchyň i terasa. Podle Maděřičové ale zdaleka není vše hotové. V domě stále chybí nějaký nábytek.

„Vzhledem k tomu, že nemám skříně, mám všechny věci v kopách a v banánových krabicích,“ směje se Maděřičová, která je ředitelkou Jihomoravské komunitní nadace.

(Ne)pomoc státu

Kromě problémů s nedostatkem stavebního materiálu a dlouhých čekacích lhůt, musela rodina Maděřičové řešit nekonečné papírování ze strany státu.

Srovnání před a po roce - Solární elektrárna Video: Novinky

„Stát nám proplácí až to, co uděláme. Nechápu, že nikdo není schopen pochopit, že my ty řemeslníky musíme z něčeho zaplatit,“ říká frustrovaně.

V době, kdy byl problém i se sehnáním řemeslníků, byla rodina vděčná také ukrajinské stavební firmě, díky které stavba mohla rychle pokročit. Nápomocní byli i soukromí dárci a neziskové organizace.

Paní Maděřičová říká, že práce po tornádu ani rok poté zdaleka nekončí. Foto: Novinky

„Tolik nadávané neziskovky tady obstály na jedničku. Nebýt dobrovolníků a individuálních dárců, tak bychom to tady podle mě nikdy nedali,“ říká pokorně.

Státní odhadce totiž škodu vyčíslil na pět milionů korun. Protože zástupci neziskových organizací jednali velmi rychle, dostala rodina první peněžní dar do týdne od jejich návštěvy. Paní Maděřičová tak není spokojena s jednáním minulé, ani současné vlády.

„Působí to dojmem, že stát má filozofii dát nám co nejméně peněz,“ dodala s tím, že veškeré papírování a jednání s příslušnými orgány si vzala na starost její dcera. Ona na to prý nemá nervy.

Proměna Stodoly

Paní Maděřičová je odjakživa velmi čilá a doslova akční žena. Před lety z manželovy garáže udělala komunitní centrum, kde pořádala nejrůznější setkání, akce. Po tornádu ze Stodoly zbyly pouze stěny a střecha byla zakrytá zelenou plachtou. Dnes je opravená, zateplená, a dokonce v ní jsou i kamna. V létě se v ní tak bude moct i spát a v zimě bude zase vytopená.

Stodola loni a dnes. Foto: Novinky

Protože se blíží jednoleté výročí od doby, kdy se tornádo prohnalo jižní Moravou, plánuje Maděřičová ve Stodole uspořádat vzpomínkovou akci.

„Myslím si, že si na toto počasí budeme muset zvyknout. Že se na to budeme muset připravit, a tak bychom se měli učit od těch, co mají větší zkušenosti. Tornáda bývají častá v Americe. Takže dnes se můžu pochlubit tím, že 24. června tady bude expertka na krizové společenské situace, Cecilia Rokusek,“ vysvětluje.

Společně tak uspořádají odborný seminář pro veřejnost, úředníky i politiky a chtějí rozvést diskuzi na téma, jaké věci byly vyřešeny dobře a které se naopak podcenily.

Paní Zlata zve všechny na vzpomínkové výročí. Foto: Novinky