Renovace století: V Průmyslovém paláci zachraňují historické vitráže

Vitráže Průmyslového paláce jsou původní, jsou tedy přes sto let staré. Výplní poskládaných do olověné osnovy je 5023 a skládají se z celkového počtu 107 700 jednotlivých sklíček. Dohromady zabírají plochu asi dvou kilometrů čtverečních.

Začala obnova Průmyslového paláce v Praze, levé křídlo má znovu stát do tří let Domácí

Každá výplň se napřed musí vyjmout z olověného rámu, ve kterém je upevněna sklenářským kytem s obsahem suříku, který je tvrdý jako beton. „Musíte ta skla vyjmout tak, aby co možná nejmíň popraskala, což se skoro nedá udělat. Ale vymysleli jsme způsob, kterým to jde co nejšetrněji,“ popisuje renovaci restaurátor, sklář Zdeněk Kudláček z firmy Kolektiv Ateliers.