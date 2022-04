Ředitel vinohradské nemocnice zatím nežádal o prověrku

„Vycházel jsem z toho, jak dopadlo výběrové řízení a jak rozhodla komise. Panu řediteli jsem dal v podstatě jediné zadání. Chci, aby výběrová řízení ve vinohradské nemocnici probíhala férově. A nechci, aby kdokoliv, kdo se podílel na čemkoliv, co nebylo čisté, se na vedení nemocnice podílel dál. Slíbil, že pro to udělá maximum,“ dodal.

Bezpečnostní prověrku na nejnižší stupeň musí mít šéfové přímo řízených nemocnic od srpna 2019. Podle NBÚ ale neexistuje lhůta, do kdy od nástupu o ni musí dotyčný požádat. Do jejího získání nesmí vykonávat „citlivou činnost“. V praxi to podle expertů znamená, že by neměl mít přístup k důvěrné dokumentaci a nesmí uzavírat kontrakty či společné nákupy převyšující 300 milionů korun.