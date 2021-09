Recept na migraci: Ondráček by potápěl lodě, Okamura používal zbraně

Podle komunisty Zdeňka Ondráčka by pomohlo zpomalit nelegální migraci, pokud by se potápěly převoznické lodě, aby s nimi uprchlíci nemohli cestovat. Prohlásil to v předvolební diskusi na CNN Prima News. Šéf SPD Tomio Okamura zase řekl, že by státy měly mít v případě obrany hranic právo použít i zbraně.