Rampy do garáží na Václavském náměstí nakonec nebudou

Rampy pro vjezd do podzemních garáží v dolní polovině Václavského náměstí nakonec nebudou. Developerská společnost Crestyl, která renovuje palác Savarin, totiž sníží kapacitu garáží a auta do nich zamíří z okolních ulic. Uvedl to mluvčí skupiny Ondřej Micka.