Rakušan: Mlejnek je v pořádku, s Redlem mluvil jako civilní osoba

Informaci, že by s ním řešil státní zakázky, nemám. Pokud vím, žádný kontrakt s ním nikdy neuzavřel.

Ale ve světle toho, že byl pan Mlejnek opakovaně prověřen Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ) a tato prověrka mu nebyla odebrána ani po vypuknutí kauzy Dozimetr, je mi v zásadě jedno, jaké zakázky to měly být. Prověrku Národního bezpečnostního úřadu, která na ní může spolupracovat i s tajnými službami, a bezpečnostní screening, kterým musel Petr Mlejnek před svým jmenováním projít, považuji za zcela dostatečnou garanci jeho absolutní spolehlivosti.

Podle zákona orgány samy prověřují, zda daná osoba splňuje všechny náležitosti pro udělení prověrky. Není to tak, že prověřovaná osoba má své kontakty „hlásit“. NBÚ má dostatečné nástroje k tomu, aby si potřebné informace obstaral a ověřil.

Ale on (Mlejnek) byl před rokem, kdy ho (Redla) viděl, civilní osoba.

Jsme nyní v napjaté době, s blížícími se komunálními i prezidentskými volbami probíhá velké množství politických mítinků. Na drtivé většině z nich také ale zároveň k žádné vyhrocené situaci ani zpochybňovaným zákrokům policie nedošlo. A věřím, že to tak bude i nadále. Policie obecně svou práci zvládá dobře.

Na druhou stranu zavírat oči nad situacemi, které vyvolávají pochybnosti, není možné. Proto ta prověřování, jejich výsledky si nechám policejním prezidentem předložit. Zhodnocení z vnitřní kontroly zásahů bychom měli mít do konce tohoto týdne.

Pokud jde o atmosféru ve veřejném prostoru, je evidentní, že je napjatá a bohužel v poslední době eskaluje. Nepochybně k tomu přispívá i to, když Andrej Babiš na svých mítincích označuje politické oponenty za fašisty nebo nacisty a mluví o nich jako o lidech nebezpečných.

Znovu musím zopakovat, že jsem přesvědčený o dobré práci policie jako celku. Věřím, že i díky rezolutní reakci policejního prezidenta na kritizované zásahy pověst policie nijak neutrpí. To, co se stalo třeba v Borovanech, veřejnost oprávněně pobouřilo. Jsem ale přesvědčený, že jde o chybu, výjimku, která nemá potenciál poškodit každodenní skvělou práci tisícovek dalších policistů a policistek.

Některá krajská asistenční centra postupně utlumují svoji činnost, nicméně jsou připravena i nadále pomoci těm, kteří do Česka přicházejí, a to v plném rozsahu jako doposud. Situace se ale samozřejmě může každým dnem změnit, pokud by putinovská agrese zesílila.