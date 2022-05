Rakouský kancléř v Česku podpořil rozšíření ropovodu TAL

„Velmi oceňuji, že pan kancléř je připraven svou autoritou podpořit naši snahu o rozšíření ropovodu TAL, abychom měli do budoucna zajištěnu dostatečnou kapacitu ropy v případě, že by z jakýchkoli důvodů ropa z Ruska nemohla být pro Českou republiku využita,“ řekl Fiala.

O větším využití ropovodu TAL se mluví v souvislosti s možným unijním embargem na dovoz ropy z Ruska, která do ČR proudí zejména ropovodem Družba. Na TAL je Česká republika napojena přes produktovod IKL. Z něj loni Česko pokrylo zhruba 51 procent dovozu ropy, který činil 6,8 milionu tun, vyplývá ze statistik ministerstva průmyslu a obchodu.

Kudy do Česka teče ropa

Zvýšení dodávek až o šest milionů tun by mělo být možné po úpravách. V minulosti ropovod přepravoval až 42 milionů tun ropy ročně, v uplynulých dvou letech to bylo do 38 milionů tun.