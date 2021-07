Rakousko dál rozvolňuje, Česko ne. Netroufám si už do toho mluvit, říká Babiš

„My jdeme naší cestou a musí to říct paní (Pavla) Svrčinová a pan ministr zdravotnictví (Adam Vojtěch za ANO). Po zkušenostech z minulého srpna, kdy to bylo všechno dezinterpretováno, si do toho netroufám mluvit,“ řekl Babiš s tím, že další rozvolňovací plány jsou výhradně na epidemiolozích.