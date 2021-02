Prymula volá po tvrdém lockdownu. Omezoval by kontakty a pohyb

„Zatím nebudu přesně definovat, protože jsme to ještě vůbec neprobírali s premiérem. Je to otázka kontaktů a pohybu. Jinak to nejde,” řekl Prymula na dotaz, v jakých oblastech lze podle něj ještě zpřísňovat režim.

O striktnějších restrikcích mluvil Prymula ve čtvrtek v České televizi s tím, že by měly trvat dva až tři týdny, a až poté by měly být postupně rozvolňovány. Tento postup bude také navrhovat premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

„Ono těch řešení už není opravdu moc, buď tady bude krátkodobá tvrdá restrikce, dva až tři týdny, a pak uvolnění, nebo budeme v režimu, v jakém jsme,” řekl ČT Prymula. Dodal, že pro případný tvrdý lockdown musí být předem určené podmínky, aby bylo opatření dodržováno. „Jinak to nemá smysl a efekt by tu nebyl. Pak by to bylo zbytečné,” řekl.