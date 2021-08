Příspěvek na mobilitu dostanou i pacienti s demencí

Novela vyhlášky předložená do připomínkového řízení po­dle něj předpokládá, že tito lidé dostanou příspěvek mimo jiné na pořízení nájezdových ližin, přenosných ramp, schodolezů, zvedacích plošin a systémů, dodatečné úpravy motorového vozidla či stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a toalety.

Martina Mátlová novelu vyhlášky vítá. Lidem s těžkou demencí a jejich rodinám, které o ně pečují, by ale podle ní do budoucna pomohly i další kroky. Rodinní pečující si většinou neberou dovolenou, starají se 24 hodin denně – zastupují práci zdravotníků, pečovatelů, doprovázejí své blízké k lékařům, na úřady a do toho zajišťují standardní chod domácnosti.